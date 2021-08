Hamburg

CDU: Senat fehlt echte Wasserstoff-Strategie bei Bussen

20.08.2021, 06:38 Uhr | dpa

Die CDU-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat dem rot-grünen Senat vorgeworfen, keine echte Wasserstoff-Strategie bei Bussen im öffentlichen Nahverkehr zu haben. "Den Ausstieg aus den Dieselbussen hat Rot-Grün beschlossen und ich erwarte vom Senat schnellstens Antworten, wie ein zuverlässiger Busverkehr in Zukunft aussehen soll", forderte der verkehrspolitische Sprecher Richard Seelmaecker. Die Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten zum Thema Wasserstoffe-Busse lasse zu viele Fragen offen.

"Zwar sollen neben E-Bussen auch Wasserstoffbusse die bisherigen Dieselbusse ersetzen, doch die bisherigen Planungen lassen daran erhebliche Zweifel aufkommen", sagte Seelmaecker. "Lediglich vier Brennstoffzellen-Hybridbusse und zwei Batteriebusse mit Brennstoffzelle als Range-Extender wurden bisher als Prototypen von der Hochbahn eingesetzt." Laut Senat hätten sie jedoch keinen stabilen Fahrgastbetrieb ermöglicht.

"Auch kann an den derzeit fünf Wasserstoff-Tankstellen in Hamburg überhaupt noch kein klimafreundlicher grüner Wasserstoff getankt werden", monierte der CDU-Abgeordnete. Unklar sei: "Was kostet der Spaß? Welche Wasserstoff-Serienfahrzeuge sollen ab wann zum Einsatz kommen? Wie soll das Tankstellennetz für Wasserstoff aussehen und ab wann ist tatsächlich grüner Wasserstoff verfügbar?"

Seine Kritik: "SPD und Grüne loben sich beim Klimaschutz und der Verkehrswende gerne selbst, doch wenn es um konkrete Fragen geht, dann bleibt das Ergebnis häufig vage und mau", sagte Seelmaecker.