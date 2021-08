Hamburg

Fehlende Maske: Festnahme eines per Haftbefehl Gesuchten

20.08.2021, 07:10 Uhr | dpa

Eine Corona-Ordnungswidrigkeit ist einem per Haftbefehl gesuchten Mann in Hamburg zum Verhängnis geworden. Eine Streife hatte den 55-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen am Bahnhof Altona angesprochen, weil er keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hatte, wie die Bundespolizei mitteilte. Als die Beamten die Personalien des Mann überprüften, stellten sie fest, dass er mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der 55-Jährige hatte eine offene Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrschein nicht bezahlt und muss nun für 60 Tage ins Gefängnis.

Bereits am Mittwochabend hatten Bundespolizisten am Hamburger Hauptbahnhof einen zur Festnahme ausgeschriebenen Mann aufgegriffen, nachdem dieser ihnen seine Zigarette vor die Füße geworfen hatte.