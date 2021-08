Täter flüchtig

Passanten hören Schüsse in Hamburger Innenstadt – Großeinsatz

20.08.2021, 13:40 Uhr | t-online

Die Hamburger Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot in der Innenstadt im Einsatz. Passanten hatten dort Schüsse gehört. Anschließend sollen mehrere Personen geflüchtet sein.

Der Gorch Fock Wall in Hamburg ist derzeit in beiden Richtungen voll gesperrt. Am Freitagmittag hatten Zeugen dort Schüsse gehört. Die Polizei war mit mehreren Beamten im Einsatz, sicherten den mutmaßlichen Tatort mit Flatterband und Autos ab.

Ein Reporter vor Ort berichtet, dass die Täter flüchtig seien. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar.