Hamburg

239 Corona-Neuinfektionen: Hamburgs Inzidenz sinkt auf 87,3

20.08.2021, 13:39 Uhr | dpa

Hamburgs Corona-Inzidenz ist am Freitag leicht auf 87,3 gesunken. Am Tag zuvor hatte der Wert bei 88,2 gelegen, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche betrug am vergangenen Freitag 82,4. 239 neue Ansteckungen kamen am Freitag hinzu. Das waren 15 mehr als am Vortag, aber 17 weniger als vor einer Woche.

Nach einer anderen Berechnungsmethode des Robert Koch-Instituts lag Hamburg bei der Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 76,9. Das ist aber nicht mehr der höchste Wert aller Bundesländer, Nordrhein-Westfalen steht nun an der Spitze (83,4).

Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern (Stand Donnerstag) mit 95 an; 36 Erkrankte wurden auf Intensivstationen versorgt.

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen liegt laut RKI unverändert bei 1636. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Stadt nach Angaben der Gesundheitsbehörde 83.050 Infektionen nachgewiesen; etwa 78.200 Menschen gelten als genesen.

Laut RKI wurden bis einschließlich Donnerstag 1.090.820 Menschen und damit 59,1 Prozent der Hamburger vollständig geimpft. Eine Erstimpfung haben 66,8 Prozent oder 1.233.962

Hamburger erhalten.