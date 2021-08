Hamburg

Saša Stanišićs Roman "Herkunft" als Theaterstück: Premiere

22.08.2021, 00:56 Uhr | dpa

Saša Stanišićs Roman "Herkunft" gilt schon jetzt als moderner Klassiker. Regisseur Sebastian Nübling hat ihn als Vorlage für ein Bühnenstück genommen, das am heutigen Abend (19.00 Uhr) Premiere hat - im Thalia in der Gaußstraße in Hamburg. Auf der Bühne stehen unter anderem Lisa Hagmeister, Maike Knirsch und Sebastian Zimmler. Im Thalia in der Gaußstraße war 2019 schon der Stanišić-Roman "Vor dem Fest" als Vorlage für eine Inszenierung gewählt worden.

Der 1978 im damaligen Jugoslawien geborene Stanišić floh 1992 nach Deutschland und lebt in Hamburg. Im Roman "Herkunft", für den er 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, erzählt er in einer Mischung aus Fiktion und eigener Biografie von Flucht und Ankommen und den verschlungenen Wegen bis zum Finden einer neuen Identität.