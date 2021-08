Hamburg

Corona-Tests in Hamburg deutlich kürzer gültig

23.08.2021, 03:12 Uhr | dpa

Corona-Tests sind von heute an in Hamburg deutlich kürzer gültig. Entsprechend der Beschlüsse der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz sind PCR-Tests nun nur noch 48 Stunden und herkömmliche Antigen-Schnelltests 24 Stunden gültig, wie der Senat mitteilte. Bislang konnte ein negativer PCR-Test 72 Stunden und ein Schnelltest 48 Stunden genutzt werden. Negative Corona-Tests sind für Ungeimpfte verpflichtend, wenn sie bestimmte Einrichtungen betreten oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen. Davon befreit sind nur Kinder bis Vollendung des siebten Lebensjahres sowie Schüler während der Schulzeiten, da sie von den systematischen Testungen während des Regelschulbetriebs profitieren.