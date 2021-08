Hamburg

Stanišićs Roman "Herkunft" als dynamisches Körper-Theater

23.08.2021, 05:33 Uhr | dpa

Hamburg (dpa) Mit hohem Tempo und viel Körpereinsatz hat Regisseur Sebastian Nübling Saša Stanišićs mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman "Herkunft" (2019) im Thalia in der Gaußstraße in Hamburg inszeniert. Auf einer schwarzen Bühne, die plastisch von der Dunkelheit der Erinnerung erzählt und zugleich zur Präsentations- und Tanzfläche wird, überzeugt Sebastian Zimmler in der Rolle des Erzählers und Alter Ego des in Hamburg lebenden Schriftstellers. Zimmler verkörpert einen jungen Mann, den das Auseinanderbrechen des Vielvölkerstaates Jugoslawien 1992 als 14-Jährigen zunächst nach Heidelberg führt und der seitdem um eine neue Identität ringt.

Der doppelte Heimatverlust spiegelt sich in der Geschichte der Folgen des Krieges, aber auch im Zerfall seiner Familie. Während Zimmlers Saša Erinnerungen zusammensetzt, glänzt Lisa Hagmeister als Großmutter, die in den Nebel des Vergessens abtaucht. Gekonnt schneidet Regisseur Sebastian Nübling, der gemeinsam mit Julia Lochte auch die Stückfassung schrieb, Szenen aus der Historie und der Familiengeschichte ineinander.

Für die Gefühle von Fremdheit und die Schwierigkeiten des Ankommens findet die Inszenierung eindringliche Bilder - etwa wenn Zimmler und Hagmeister minutenlang Kopfstand halten. Der Abend lebt von einem körperbetonten Spiel und den von Vernesa Berbo grandios interpretierten Liedern der Musikerin Polina Lapkovskaja.