Hamburg

GDL setzt Streik fort: Behinderungen auch bei S-Bahn-Verkehr

24.08.2021, 00:05 Uhr | dpa

Passagiere warten während dem bundesweiten Lokführer-Streik am Hauptbahnhof. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Mit weitreichenden Einschränkungen bei der Deutschen Bahn und der Hamburger S-Bahn setzt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Dienstag ihren Streik im Bahnverkehr fort. Die Arbeitsniederlegungen sollen noch bis Mittwoch, 2.00 Uhr, dauern und betreffen sowohl den Güter- als auch den Personenverkehr.

Zuletzt wurden 75 Prozent der Fernzüge gestrichen. Regional gab es ebenfalls zahlreiche Ausfälle und Verspätungen. Es ist bereits der zweite Streik innerhalb weniger Tage. So ging schon vom 10. bis 12. August im Güter- und Personenverkehr der Bahn kaum noch etwas. Vom Streik nicht betroffen sind die Bahn-Konkurrenten Metronom, AKN und Nordbahn.

Die GDL will mit den Streiks höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder durchsetzen. Unter anderem verlangt sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Tariferhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken.