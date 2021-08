2G in Hamburg

Senat beschließt Angebote nur für Geimpfte und Genesene

24.08.2021, 13:25 Uhr | dpa, t-online, EP

In Hamburg treten gelockerte Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene in Kraft. Mit der 2G-Maßnahme können beispielsweise Gastronomen Ungeimpften den Zutritt verwehren.

Hamburgs rot-grüner Senat hat Corona-Sonderregeln nur für Geimpfte und Genesene beschlossen. Mit der neuen 2G-Regelung können beispielsweise Restaurants oder Konzertveranstalter allein für Geimpfte und Genesene Angebote machen und Ungeimpfte trotz eines negativen Corona-Tests den Zutritt verwehren. Das teilte der Senat am Dienstag in einer Landespressekonferenz mit.

Somit will der Hamburger Senat einen weiteren Lockdown verhindern und Gastronomen und Veranstaltern generelle Planungssicherheit bieten. "Geimpfte und Genesene haben keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen", erklärte Bürgermeister Peter Tschentscher in der Pressekonferenz. Eine weitere Corona-Welle sei eine "Welle der Ungeimpften", so Tschentscher weiter.



Anmeldung zur Umsetzung von 2G erforderlich

Die Beschränkungen durch Corona-Regeln müssten verhältnismäßig sein und dürften nur so lange erfolgen, wie sie zur Pandemie-Bekämpfung erforderlich seien.

Gastronomen und Veranstaltende können sich nun anmelden, wenn sie in ihren Einrichtungen die 2G-Regelung umsetzen wollen. Das ist online ab dem kommenden Samstag (28. August) möglich. Eine Umsetzung der Regeln kann dann sofort stattfinden. Kontrollen der Einhaltung der gegebenen Maßnahmen kündigte der Senat bereits an.

Maskenpflicht in Innenräumen bleibt zunächst

In öffentlichen Innenräumen soll zum Schutz aller dennoch die Maskenpflicht bestehen bleiben. Das erklärte der Hamburger Bürgermeister. Die Sperrstunde sei für die Gastronomiebetriebe, in denen die 2G-Regelung angewendet wird, aufgehoben.

Mit dieser Maßnahme sollen nicht nur Geimpfte und Genesene Freiheiten erhalten, sondern auch der Impfanreiz in der Hansestadt vergrößert werden. Für Menschen, die sich beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen könnten, soll es keine Ausnahmen von der 2G-Regelung geben, sie seien besonders gefährdet und müssten geschützt werden.