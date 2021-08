Hamburg

Boldt zu Transfers: Kein millionenschwerer Heilsbringer

24.08.2021, 16:23 Uhr | dpa

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt schließt angesichts der Finanzlage des Hamburger Fußball-Zweitligisten spektakuläre Verpflichtungen vorerst aus. "Wir haben immer gesagt, dass wir Ausschau halten. Aber der millionenschwere Heilsbringer wird nicht kommen", sagte er am Montagabend im "Doppelpass 2. Bundesliga" des TV-Senders Sport1. "Erstens wurde es schon öfter probiert und der schaffte es auch nicht. Zudem liegen die Millionen in Hamburg auch nicht auf der Straße."

Boldt kritisierte die hohe Erwartungshaltung an den einstigen Europapokalsieger und deutschen Meister. "Nur weil man einen großen Namen hat, heißt das nicht, dass der Erfolg automatisch kommt", meinte der 39-Jährige. "Dafür hat man über Jahre hinweg zu viele Fehler gemacht."

Er stehe für ehrgeizige Ziele, die er weiter verfolge. "Dass man da in Hamburg auch mit dem Wort Aufstieg in Kontakt kommt, ist klar. Aber ich mag nicht dieses "Man muss"", sagte Boldt. "Dass wir das alle wollen, ist klar. Aber dass es dafür in den vergangenen Jahren keine Garantie gegeben hat, haben wir ja gesehen."

Den durchwachsenen Start mit fünf Punkten aus vier Spielen will der Sportvorstand nicht überbewerten. "Letztes Jahr sind wir mit fünf Siegen gestartet, und das sagt auch nichts aus", erinnerte er. "Wir haben gesagt, wir wollen uns entwickeln und mehr auf jüngere Spieler setzen." Schaue man auf die Ergebnisse, müsse man sagen, dass man etwas liegen gelassen habe. "Aber das gehört dazu und zeigt, wie eng diese Liga ist."

Vom neuen Trainer Tim Walter ist er überzeugt. "Er spricht viele Dinge klar an, das haben wir auch so besprochen. Aber er vertraut seinen Spielern", sagte Boldt. "In Hamburg hagelt es Kritik. Aber die Kritik, die von ihm kommt, ist immer sachlich."