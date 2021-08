Entschärfung noch heute

Erneut Fliegerbombe in Hamburg entdeckt

25.08.2021, 13:16 Uhr | t-online, dpa

Eine Fliegerbombe muss in Hamburg entschärft werden. Polizei und Feuerwehr sind bereits im Einsatz, um den Gefahrenbereich zu evakuieren. Auch der Bahnverkehr wird von den Maßnahmen beeinträchtigt.

Am Großmoordamm in Hamburg-Harburg ist am Mittwoch erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich um eine britische 1.000-Pfund-Bombe mit Heckaufschlagzünder.







Der Sprengkörper sollte am Nachmittag durch Experten des Kampfmittelräumdienstes unschädlich gemacht werden. Von den dafür erforderlichen Sperrungen werde auch der Bahnverkehr betroffen sein, hieß es.

Für die Maßnahme wird ein Sperrbereich von 300 Metern und außerdem ein Warnbereich von 1.000 Metern um den Fundort errichtet. Für die Evakuierungsmaßnahmen steht ein Bus am Großmoordamm 122 bereit, wie die Polizei berichtet. Nach Abschluss der Maßnahme soll dieser von Anwohnenden auch als Shuttle genutzt werden, um in den Bereich zurückzufahren.