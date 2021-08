Einsatz im Rotlichtmilieu

Razzia auf Reeperbahn – Laufhaus durchsucht

27.08.2021, 12:56 Uhr | t-online

Die Polizei hat eine Wohnung in Hamburg und ein Bordell auf der Reeperbahn durchsucht. Das "Paradise – Point of Sex" war schon einmal im Visier der Ermittler.

Polizei und Steuerfahndung haben an zwei Orten in Hamburg zugeschlagen: Die Beamten durchsuchten in der Nacht zu Freitag ab etwa 23 Uhr ein Laufhaus auf der Reeperbahn. In der Cuxhavener Straße stand zudem eine Wohnung im Visier der Ermittler.

Beide Einsätze hingen nach Informationen eines Reporters vor Ort miteinander zusammen. In der Cuxhavener Straße öffneten die Polizisten demnach auf der Suche nach einem Mann die Tür einer Wohnung mit einer Kettensäge, trafen den Gesuchten aber nicht an. Laut Nachbarn soll er schon ein halbes Jahr nicht mehr in der Wohnung gewesen sein.



Auf der Reeperbahn durchsuchten währenddessen Beamte der Steuerfahndung das Laufhaus "Paradise – Point of Sex". Hier fand Anfang Juni schon einmal eine Razzia statt, bei der damals ein Tresor aufgebrochen wurde, in dem man Diebesgut vermutete. Die Annahme war, dass der Chef des Laufhauses enge Beziehungen zu einer Einbrecherbande habe.