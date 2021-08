Hamburg

World-Press-Photo-Ausstellung online auf stern.de

27.08.2021, 15:57 Uhr | dpa

Corona-Pandemie, Klimakrise und kriegerische Konflikte: Die Siegerfotos des World-Press-Photo-Awards werden in diesem Jahr online auf stern.de präsentiert. Bis zum 17. September sind insgesamt 54 Arbeiten von 45 preisgekrönten Fotografinnen und Fotografen aus 28 Ländern zu sehen. Das teilte der Verlag Gruner + Jahr am Freitag mit. Aufgrund der Corona-Pandemie könne die Ausstellung nicht wie in den Jahren davor im Foyer des Verlagshauses gezeigt werden.

Als "World Press Photo of the Year" zeichnete die Jury das Bild "The First Embrace" des dänischen Fotografen Mads Nissen aus. Es zeigt eine 85-jährige Brasilianerin im Pflegeheim, die nach einer fünfmonatigen Corona-Isolation zum ersten Mal von einer Krankenschwester durch einen großen Plastik-Vorhang umarmt wird. Als "World Press Photo Story of the Year" wurde das Bild mit dem Titel "Habibi" des italienischen Dokumentar-Fotografen Antonio Faccilongo ausgezeichnet. Er thematisiert darin den israelisch-palästinensischen Konflikt und zeigt seine Auswirkungen.