Hamburg

Mit Kindern besetzter Bus und LKW stoßen zusammen

30.08.2021, 09:13 Uhr | dpa

Ein mit mehreren Kindern besetzter Bus ist am Montagmorgen in Hamburg-Neuengamme mit einem Lastwagen zusammengestoßen. "Die Kinder sind nach erster Sichtung alle unverletzt geblieben. Der Lkw-Fahrer und der Busfahrer sind offenbar leicht verletzt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag.

Wie viele Kinder in dem Bus saßen, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Er machte auch keine Angaben dazu, ob es neben den Kindern weitere Fahrgäste gab. Auch die Unfallursache war zunächst unklar.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch zwei Rettungshubschrauber waren angefordert worden.