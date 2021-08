Unfall in Hamburg

Schulbus stößt mit Lkw zusammen – zehn Kinder verletzt

30.08.2021, 13:49 Uhr | dpa, t-online

Hamburg: Ein mit mehreren Kindern besetzter Bus ist am Montagmorgen in Neuengamme mit einem Lkw zusammengestoßen. (Quelle: dpa)

Bei einem Unfall in Hamburg ist ein Schulbus mit einem Lkw kollidiert. Dabei sollen zwölf Personen, darunter zehn Kinder, verletzt worden sein.

In Hamburg ist ein Schulbus mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich in Hamburg-Neuengamme: Dort war der Bus mit 21 Kindern in Richtung Schule Curslack unterwegs gewesen, als er mit dem Lastwagen kollidierte. Dabei sind zehn Kinder im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, sowie beide Fahrer verletzt worden. Das bestätigt ein Polizeisprecher gegenüber "Tag24".

Einsatzkräfte stehen an der Unfallstelle: Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Lastwagen soll es Verletzte gegeben haben. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Demnach mussten zwei Kinder sowie einer der Fahrer im Krankenhaus behandelt werden. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot und zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Der Lastwagen soll nach ersten Erkenntnissen in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein, berichtet "Tag24".