Hamburg

Autofahrer kracht mit Wagen gegen Ampel: Schwer verletzt

31.08.2021, 06:29 Uhr | dpa

Ein 45-jähriger Mann ist in Hamburg-Heimfeld mit seinem Auto gegen eine Ampel geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Sein Auto war in der Nacht auf Dienstag plötzlich ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Da der Mann direkt an einem Krankenhaus entlangfuhr, war zufällig ein Rettungswagen neben ihm unterwegs. Schwer verletzt wurde der 45-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert, lebensgefährlich seien seine Verletzungen aber nicht. Nach Polizeiangaben wird vermutet, dass der Fahrer wegen eines Krampfanfalls die Kontrolle über sein Auto verlor.