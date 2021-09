Täter festgenommen

Mann sticht auf eigene Mutter ein

01.09.2021, 10:40 Uhr | dpa, pb

In Hamburg ist es zu einem blutigen Übergriff gekommen. Dort hat ein Mann seine eigene Mutter angegriffen. Anschließend flüchtete er.

Ein Mann soll in Hamburg-Lokstedt versucht haben, seine Mutter mit einem Messer zu töten. Am späten Dienstagabend kam es zu dem Vorfall, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte.

Der laut Polizei "verhaltensauffällige" 24 Jahre alte Mann habe die Frau unvermittelt mit einem Messer angegriffen – dabei erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. Dem Sohn gelang daraufhin die Flucht aus der Wohnung.



Angriff in Hamburg: Tatverdächtiger Sohn festgenommen

Am frühen Mittwochmorgen konnten Beamte den Tatverdächtigen dann vor seiner Wohnung festnehmen. Die Polizei hatte zuvor in der Nacht mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht. Die 46 Jahre alte Mutter befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.



Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.