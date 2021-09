Kurz nach Mitternacht

Porsche-Fahrer kracht in mehrere Bäume – leicht verletzt

02.09.2021, 09:04 Uhr | pb, t-online

Unfallspuren in Poppenbüttel: In der Nacht ist hier ein Porsche mit mehreren Bäumen kollidiert. (Quelle: privat)

Schwerer Unfall in Poppenbüttel in der Nacht: Ein Porsche-Fahrer kam auf der Alten Landstraße von der Strecke ab, kollidierte mit mehreren Bäumen. Er kam ins Krankenhaus.

Kurz nach Mitternacht ist am Donnerstag in Hamburg-Poppenbüttel ein 26-Jähriger mit seinem Porsche 911 verunglückt. Der Fahrer kam auf Höhe des Goldröschenwegs von der Strecke ab, krachte gleich in mehrere Bäume. Der Sportwagen, im Handel rund 115.000 Euro teuer, erlitt laut einem Polizeisprecher bei dem Crash einen erheblichen Schaden.

Porsche-Unfall in Hamburg: Anwohner hörten "lauten Knall"

Mehrere Bäume wurden beschädigt, der Fahrer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Anwohner berichtete t-online von einem "lauten Knall", den er in der Nacht gehört habe.



Überreste des Porsches in Poppenbüttel: Ein Anwohner hat die Unfallstelle am Morgen fotografiert. (Quelle: privat)



Der Porsche wurde noch in der Nacht von Einsatzkräften abtransportiert. Am Morgen nach dem Unfall waren auf der Alten Landstraße in Hamburg noch zahlreiche Unfallspuren zu sehen.