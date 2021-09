Hamburg

Großer Bahnhof zum Ende der Bundeswehr-Hilfe gegen Corona

13.09.2021, 02:57 Uhr | dpa

Zum Ende der Bundeswehr-Amtshilfe während der Corona-Pandemie in Hamburg blicken am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr) unter anderem der Kommandeur des Landeskommandos, Kapitän zur See Michael Giss, und Bürgermeister Peter Tschentscher auf die vergangenen fast eineinhalb Jahre zurück. Zu der Veranstaltung in der Reichspräsident-Ebert-Kaserne werden unter anderem auch Innensenator Andy Grote, Sozialsenatorin Melanie Leonhard (alle SPD), der Präsident der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr, Prof. Klaus Beckmann, und der Kommandeur und ärztliche Direktor des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg, Admiralarzt Knut Reuter, erwartet.

Die Bundeswehr unterstützt Hamburg den Angaben zufolge bereits seit April vergangenen Jahres bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Beendet werden soll der Einsatz voraussichtlich Ende des Monats. Die Soldaten und Soldatinnen unterstützen unter anderem bei der Kontaktnachverfolgung, stellten Infrastruktur zur Verfügung, halfen bundesweit in Impfzentren, Altenheimen, Krankenhäusern, Gesundheitsämtern und Testzentren.