Unfall bei Verfolgungsjagd

Mercedes-AMG in Flammen – Fahrer schwerstverletzt

15.09.2021, 07:29 Uhr | t-online

In Hamburg gab der Fahrer eines Luxus-Mercedes Gas, als er bemerkte, dass die Polizei hinter ihm her war. Außerhalb der Stadt krachte es: Das teure Auto raste gegen einen Stein und ging in Flammen auf.

Mit einem Rotlichtverstoß fing offenbar alles an: Der Fahrer eines Mercedes-AMG C63 soll in Hamburg beim Überfahren einer roten Ampel erwischt worden sein, ein Polizeiwagen klemmte sich hinter ihn.

Der 31-Jährige im Luxusauto habe daraufhin versucht, zu flüchten – das berichtet die "Mopo". Mit hoher Geschwindigkeit sei er Richtung Süden auf dem Großmoordamm raus aus der Stadt gerast.

Unfall südlich von Hamburg: Mercedes überschlägt sich mehrfach

In Seevetal im Landkreis Harburg war demnach gegen 15.30 Uhr am Dienstagnachmittag Schluss. Als der Mann mit hohem Tempo durch eine Rechtskurve wollte, kam er von der Straße ab, fuhr über einen Findling und überschlug sich mehrfach in der Luft.



Das Auto sei dann gegen einen Baum und einen geparkten VW gekracht, der Fahrer wurde laut "Mopo" herausgeschleudert. Der Wagen fing Feuer und brannte komplett aus. Der Unfallfahrer habe der Polizei zufolge bei dem Vorfall schwerste Verletzungen erlitten, hieß es.