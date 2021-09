Hamburg

Corona-Inzidenz steigt leicht: RKI meldet 14 neue Todesfälle

19.09.2021, 12:41 Uhr | dpa

Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist wieder leicht gestiegen, gleichzeitig hat die Zahl der Todesfälle sprunghaft zugenommen. So meldete das Robert Koch-Institut am Sonntagmorgen 14 neue Tote. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich dem Institut zufolge auf 1691.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg zudem von 67,4 am Vortag leicht auf 68,0, wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag mitteilte. Vor einer Woche hatte der Wert noch 84,6 betragen. Seit dem 10. September und bis zum Samstag war die Tendenz in Hamburg noch rückläufig. Den Angaben zufolge kamen am Sonntag 144 neu nachgewiesene Ansteckungen hinzu. Das sind 6 weniger als am Samstag und 11 mehr als vor einer Woche.

Bundesweit ging die Sieben-Tage-Inzidenz den sechsten Tag in Folge zurück. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Sonntagmorgen mit 70,5 an. Am Vortag hatte die Inzidenz 72,0 betragen, vor einer Woche 80,2.

Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde mindestens 89.711 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert, 83.500 von ihnen gelten dem RKI zufolge als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Freitag 132 Covid-19-Patienten behandelt, 7 weniger als am Donnerstag; 48 von ihnen lagen auf Intensivstationen, 3 weniger als am Vortag.

Bis einschließlich Freitag wurden 1.306.253 Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft. Das sind laut RKI 70,5 Prozent der Einwohner. 1.232.920 Menschen oder 66,6 Prozent der Hamburger sind vollständig geimpft. Damit kommt die Hansestadt im Ländervergleich auf Platz 4. Nur Bremen, das Saarland und Schleswig-Holstein haben eine höhere Quote. Bundesweit sind 67,1 der Bevölkerung wenigstens einmal und 62,9 Prozent vollständig geimpft.