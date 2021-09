Scheibe eingeschlagen

Unbekannte brechen in Büro von Bürgerschaftspräsidentin Veit ein

23.09.2021, 13:14 Uhr | dpa

In das Abgeordnetenbüro der Hamburger Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit ist eingebrochen worden. Die unbekannten Täter entwendeten nur einen wichtigen Gegenstand.

Die SPD-Politikerin und Hamburger Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit ist bestohlen worden. Unbekannte waren ihr Abgeordnetenbüro eingebrochen.

Die Tat soll am Mittwochmorgen einem Mitarbeiter aufgefallen sein. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten in der Zeit nach Dienstagmittag eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt in das Büro verschafft. Gestohlen wurde ein Laptop, wie die Polizei am Donnerstag bestätigte. Mehrere Medien berichteten.

In der Vergangenheit sind mehrere Abgeordnetenbüros in verschiedenen Städten zum Ziel von Straftaten geworden. Dabei kommt es auch zu schweren Straftaten wie Schüssen, oftmals werden jedoch Scheiben eingeschlagen oder mit Hassparolen beschmiert.