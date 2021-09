Hamburg

Fridays for Future: 80.000 Demonstranten in Hamburg

24.09.2021, 15:39 Uhr | dpa

Zum "globalen Klimastreik" sind nach Angaben von Fridays for Future (FFF) am Freitag in Hamburg 80.000 Menschen auf die Straße gegangen. "Wir sind heute unglaubliche 80.000 Menschen auf der Straße in Hamburg - ein riesiges Statement!", twitterte FFF Hamburg. Die Polizei bestätigte die Zahl nicht und nannte lediglich 21.000 Teilnehmer. Zwar habe sich der Demonstrationszug durch die Innenstadt am Ende nahezu geschlossen, allerdings habe es in dem Zug auch deutliche Lücken gegeben, sagte ein Sprecher.

Angemeldet für die Demonstration unter dem Motto "#AllefürsKlima" waren 20.000 Menschen. Während der Demo kam es aufgrund zahlreicher Straßensperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hatte schon im Vorfeld empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren oder auf schienengebundene öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.