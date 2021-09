Raubüberfall in Hamburg-Sasel

Bewaffnete Männer stürmen Sushi-Laden – Fahndung

27.09.2021, 18:10 Uhr | dpa, t-online

In der Hansestadt haben Unbekannte einen Sushi-Laden überfallen. Die maskierten und bewaffneten Männer konnten fliehen – mit einem vierstelligen Bargeldbetrag.

Drei Unbekannte haben einen Sushi-Lieferservice in Hamburg-Sasel überfallen. Zunächst stürmten zwei maskierte Täter am Sonntagabend den Laden an der Saseler Chaussee und forderten zwei angestellte Frauen mit einer Schusswaffe in der Hand auf, ihnen Bargeld herauszugeben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Räuber nahmen demnach dann Geldbörsen mehrerer Auslieferungsfahrer mit. Zusammen mit einem Aufpasser vor der Tür seien sie anschließend geflüchtet. Gestohlen worden sei ein niedriger vierstelliger Geldbetrag, teilte die Polizei mit.



Raubüberfall in Hamburg: Verdächtige auf der Flucht

Die Polizei schrieb eine Fahndung nach den drei Männern aus und rief Zeugen auf, sich zu melden. Der erste Tatverdächtige soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß gewesen sein. Er soll eine stämmige Figur und einen Vollbart sowie eine "südländische" Erscheinung haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.

Der zweite Unbekannte soll etwa 1,85 Meter groß sein und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Der vor der Tür wartende Mann war laut Polizeiangaben dunkelhäutig und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Zeugen können sich mit Hinweisen unter 040/4286-56789 melden.