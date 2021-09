Mann bei Mahnwache attackiert

Polizei fasst 16-Jährigen nach antisemitischem Angriff

28.09.2021, 13:11 Uhr | dpa, t-online

Der erst sechzehn Jahre alte mutmaßliche Täter eines antisemitischen Übergriffs konnte in Berlin festgenommen werden. Er soll einen Mann bei einer Mahnwache in Hamburg attackiert und schwer verletzt haben.

Ermittler des Hamburger Landeskriminalamts haben in Berlin den mutmaßlichen Täter eines antisemitischen Anschlags gefasst. Der 16-Jährige soll den Besucher einer Mahnwache in Hamburg angegriffen haben.

Der Jugendliche soll den 60-Jährigen in Begleitung mehrerer Personen antisemitisch beleidigt und geschlagen haben. Bei einer Hausdurchsuchung der Hamburger Staatsanwaltschaft konnten "mutmaßliche Beweismittel" festgestellt werden. Zudem geht die Polizei davon aus, dass sein 14-jähriger Bruder bei der Tat dabei war.

Angriff in Hamburg: 16-Jähriger soll Mann antisemitisch beleidigt und geboxt haben

Am 18. September hatte ein 60-jähriger Mann an einer Mahnwache für Israel und gegen Antisemitismus in der Hamburger Innenstadt teilgenommen. Nach eigener Aussage gegenüber der "MOPO" war er in Begleitung seiner "fast 80-jährigen" Mutter, als er Opfer des antisemitischen Angriffs wurde.

Zunächst sei er von dem 16-Jährigen antisemitisch beleidigt und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, wodurch er eine Platzwunde erlitten habe, teilte die Polizei mit. Der Täter sei anschließend mit seinen Begleitern wahrscheinlich auf Leih-E-Scootern geflüchtet.



Opfer von Antisemitismus: Bleibende Schäden zu erwarten

Nach eigenen Aussagen könnte der 60-Jährige aufgrund seiner Verletzungen auf einem Auge erblinden, wie er der "MOPO" nach der Tat erzählte. Ein Splitter seiner Brille habe sich in sein Auge gebohrt. Zudem habe man im Krankenhaus Brüche an der Nase, dem Jochbein und dem Knochen unterm Auge festgestellt.

"Wir gehen davon aus, dass wir die Tat aufgeklärt haben und den Tatverdächtigen ermittelt haben", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Weitere Informationen könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht herausgeben, hieß es weiter.

Der 16-Jährige sei erkennungsdienstlich behandelt und wieder auf freien Fuß gesetzt worden, so die Hamburger Polizei. Die Ermittlungen des Staatsschutzes, der sich der Tat angenommen hat, dauern an.