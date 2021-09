Hamburg

Elf Sea-Devils-Spiel im Allstar-Aufgebot gegen die USA

29.09.2021, 13:39 Uhr | dpa

Elf Spieler der Hamburg Sea Devils sind in das Allstar-Team der neugegründeten European League of Football (ELF) berufen worden. Damit stellen die Hanseaten das größte Kontingent. Titelträger Frankfurt Galaxy, der die Sea Devils am vergangenen Wochenende mit 32:30 bezwungen hatte, ist mit acht Spielern dabei, wenn die ELF-Auswahl am Sonntag (15.00 Uhr) in Berlin gegen die Nationalmannschaft der USA antritt.

Die Amerikaner werden angeführt von Quarterback Josh Booty. Der 46-Jährige stand unter anderem bei den NFL-Clubs Seattle Seahawks, Cleveland Browns und Oakland Raiders unter Vertrag. Dazu spielte er für die Florida Marlins Baseball auf höchstem Profi-Niveau. Ausgewählt wurden die europäischen Allstars auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen der ELF. Nach Angaben der Liga wurden mehr als 100.000 Stimmen abgegeben.