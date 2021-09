Hamburg

Nach Überfall auf Hamburger Parfümerie: Fahndung mit Fotos

29.09.2021, 16:10 Uhr | dpa

Nach einem Überfall auf eine Hamburger Parfümerie im Juli fahndet die Polizei jetzt mit Fotos einer Überwachungskamera nach dem Täter. Der Gesuchte hatte die Parfümerie in Hamburg-Barmbek am 7. Juli überfallen, Parfüms sowie Bargeld erbeutet und die Angestellte der Parfümerie mit einem Messer bedroht, wie die Hamburger Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem die Fahndung des LKA bisher erfolglos geblieben ist, entschied die Staatsanwaltschaft nun, Fotos des Räubers zu veröffentlichen.