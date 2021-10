Horror-Fund nahe Hamburg

Unbekannter köpft 50 Tauben – Zeugen gesucht

01.10.2021, 12:29 Uhr | dpa, t-online

Tauben in einer Transportbox (Symbolbild): In Neumünster hat ein unbekannter Täter zig Vögel misshandelt. (Quelle: mhphoto)

In Neumünster nahe Hamburg hat ein Unbekannter Tauben geköpft und auf einem Feldweg abgeladen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die skurrile Tat geben können.

Grausiger Anblick beim Abendspaziergang: Etwa 40 bis 50 tote Tauben ohne Köpfe hat eine Spaziergängerin in Neumünster nördlich von Hamburg gefunden.

Sie war im Stoverbergskamp unterwegs, als sie auf einem Feldweg die toten Vögel fand. Ihnen waren zudem die Köpfe entfernt worden.



Beim Eintreffen am Fundort stellten Polizisten am Donnerstagabend zudem fest, dass offenbar auch die Beringung der Tiere entfernt worden war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach ist davon auszugehen, dass die toten Vögel keine Wildtauben waren.



Woher die Tiere kamen und wieso sie starben, war zunächst unklar. Die Polizei bittet Zeugen unter der 04321-9450 um Hinweise.