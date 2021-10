Hamburg

Neues Ziel im Streckennetz ab Hamburg Airport: Paris-Orly

01.10.2021, 13:55 Uhr | dpa

Reisende sind am Flughafen Hamburg unterwegs und gehen an einer Anzeigetafel entlang. Foto: Bodo Marks/dpa (Quelle: dpa)

Die Fluggesellschaft Vueling fliegt vom 3. November an viermal wöchentlich von Hamburg nach Paris-Orly. Damit wird der Flughafen Hamburg neben dem Flughafen Charles-de-Gaulle wieder mit einem weiteren Flughafen in Paris verbunden, teilte der Flughafen am Freitag mit. Der zweitgrößte Verkehrsflughafen Paris-Orly diene zahlreichen Fluggesellschaften als Drehkreuz. Die Strecke werde jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag bedient. Vueling ist eine spanische Fluggesellschaft mit Sitz in Barcelona und arbeitet mit einer Flotte des Herstellers Airbus. Die Airline steuert ab Hamburg bereits Barcelona direkt an.