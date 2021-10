Horror-Crash auf Bundesstraße

Drei junge Männer verbrennen in Autowrack

02.10.2021, 12:11 Uhr | t-online

Blaulicht am Polizeiwagen (Symbolbild): In Brunsbüttel ist ein Auto verunglückt. (Quelle: HärtelPRESS/imago images)

Schrecklicher Unfall in Schleswig-Holstein: Fünf junge Männer sind nachts mit einem Auto verunglückt. Der Wagen ging in Flammen auf – nur zwei der Insassen überlebten.

Am frühen Samstagmorgen ist es in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein zu einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße gekommen. Dabei verunglückte ein Auto mit fünf Insassen auf der B5 und brannte vollständig aus. Drei Personen kamen dabei ums Leben, wie die Polizei berichtet.



Laut Polizei war der Wagen gegen 5 Uhr von Itzehoe nach Marne unterwegs, vermutlich zu schnell. An einem Kreisel geriet das Auto von der Straße ab und prallte in einer Böschung gegen einen Baum. Bei dem Aufprall wurden der 19-jährige Fahrer und ein 18-jähriger Beifahrer aus dem Auto geschleudert. Der Wagen ging unmittelbar darauf in Flammen auf, so die Polizei. Die anderen drei Insassen waren im Wrack eingeklemmt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Ersthelfern und Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, die Mitfahrer lebend aus dem Inneren zu retten. Der Fahrer und Beifahrer kamen mit schwersten Verletzungen in eine Klinik.



Die B5 war für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Polizei hat die Identität der Toten noch nicht bekannt gegeben. Gegen den 19-jährigen Fahrer laufen Ermittlungen.