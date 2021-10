Zweite Runde

Impfaktion in Hamburger Kiez-Bar – Gratis-Pizza inklusive

02.10.2021, 15:15 Uhr | t-online

Menschen in der Bar "Wunderbar" (Archivbild): Nach erfolgter Impfung erhielten die Geimpften einen Pizza-Gutschein. (Quelle: Daniel Reinhardt/dpa)

Eine Bar auf St. Pauli impfte über 200 Personen gegen Corona – und lockte impfwillige mit kostenloser Pizza. Die Aktion war ein Erfolg, deshalb geht sie nun in die zweite Runde.

Nach der ersten erfolgreichen Impfaktion in der Hamburger "Wunderbar", startet nun die nächste. Wie die Szene-Bar auf Facebook ankündigte, gibt es am 4. Oktober eine Corona-Impfung vor Ort in der Talstrasse 14 auf St. Pauli.



"Am Montag macht Hamburgs schwules Wohnzimmer im wahrsten Sinne des Wortes Druck", kündigten die Betreiber auf Facebook an. "Zwischen 19 und 23 Uhr kann sich jeder seine Dosis gegen SARS-CoV-2 abholen."

Impfungen in Hamburgs "Wunderbar": Kostenlose Pizza für den Pieks

Die Impfungen werden vom Deutschen Roten Kreuz durchgeführt. Zur Wahl stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Für die Impfung ist keine Voranmeldung notwendig, sie ist kostenlos. Als Belohnung für den Pieks gibt es wie schon beim ersten Mal eine Gratis-Pizza von "Paulipizza" nebenan.

Die erste Impfaktion in der "Wunderbar" fand Mitte September statt. 250 Menschen ließen sich damals in der Bar gegen Corona impfen.