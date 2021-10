Hamburg

Hamburger Judo-Team erreicht Bundesliga-Endrunde

03.10.2021, 09:00 Uhr | dpa

Das Hamburger Judo-Team hat sich mit zwei souveränen Siegen am vierten und letzten Bundesliga-Kampftag den ersten Platz in der Nordgruppe gesichert. Der Titelverteidiger bezwang am Samstag den Gastgeber JT Hannover mit 12:2 und den VfL Riesa mit 13:1 und blieb damit an allen vier Kampftaqen ohne Punktverlust. In der Endrunde am 14. November in Leipzig trifft das Team von Trainer Slavko Tekic im Halbfinale auf Rekordmeister TSV Abensberg. Das andere Semifinale bestreiten UJKC Potsdam und KSV Esslingen.

"Unsere Mannschaft hat sensationell gekämpft, obwohl wir wieder mal nur schwach besetzt waren", sagte HJT-Präsident Rainer Ganschow. Er betonte aber: "Alle waren perfekt eingestellt. Die Strategie von Slavko Tekic ging wie immer auf."

Mit Blick auf die Endrunde gab sich Ganschow zuversichtlich. "Wenn unsere Jungs alle fit und dabei sind, dann wird es für die Gegner schwer werden, uns zu besiegen", meinte er.