Hamburg

Kinder gestalten bei Code Week Hamburg die Zukunft

09.10.2021, 15:34 Uhr | dpa

Mit kleinen Robotern und selbstgebastelten Virtual-Reality-Brillen können Kinder und Jugendliche bei der Code Week Hamburg spielerisch Zukunftstechnologien kennenlernen. Bei der Auftaktveranstaltung in der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg konnten Interessierte am Samstag sowohl an offenen Angeboten als auch an Workshops mit vorheriger Anmeldung teilnehmen.

Bei der Code Week Hamburg 2021, die von den Bücherhallen Hamburg und der Körber-Stiftung gemeinsam mit verschiedenen Bildungsinitiativen veranstaltet wird, dreht es sich insbesondere um die "Mobilität der Zukunft". So entstand am Samstag zum Beispiel bei einem Angebot des "RoboLabs" der Bücherhallen ein Stadtplan der Zukunft, der sich aus gemalten Wegen verschiedener Kinder zusammensetzt. Diese Strecken können von kleinen autonomen Fahrzeugen - sogenannten Ozobots - befahren werden. "Ich finde es toll, wie die Kinder hier unmittelbar die Technik kennenlernen können. Sie sehen sofort, was ihre gemalten Codes bewirken", sagte eine Mutter. Die Ideen sollen am 14. Oktober beim ITS-Weltkongress vorgestellt werden.

Die Code Week ist 2013 von einer europäischen Initiative ins Leben gerufen worden. Seitdem gibt es sie jedes Jahr europaweit im Herbst. Ziel ist es, die digitale Bildung mit kreativen Angeboten zu fördern. In Hamburg werden bei der Aktion bis zum 24. Oktober mehr als 150 unterschiedliche Workshops angeboten. Neben Hamburg findet die Code Week in Deutschland an acht weiteren Standorten statt - darunter Berlin, Bremen und Baden-Württemberg.