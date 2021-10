Hamburg

Kiel im Topspiel - Nordduell zwischen HSV und Flensburg

10.10.2021, 02:52 Uhr | dpa

Großkampftag für die norddeutschen Handball-Bundesligisten: Der auf Platz zwei liegende Meister THW Kiel tritt heute (14.00 Uhr/Sky) zum Spitzenspiel bei den drittplatzierten Füchsen Berlin an und will den nächsten Sieg einfahren. Bislang sind die Kieler ebenso wie die Berliner ohne Punktverlust. "Für uns gibt es nur ein Ziel: Wir wollen beide Punkte wieder mit zurück nach Kiel nehmen", sagte Kapitän Patrick Wiencek.

Aufsteiger HSV Hamburg erwartet kurze Zeit später (16.00 Uhr) die SG Flensburg-Handewitt. Die Flensburger machen derzeit eine Schwächephase durch, Aufsteiger HSVH kommt dagegen immer besser in Fahrt. Zu der Partie in der Barclays-Arena werden mehr als 6000 Zuschauer erwartet. "Das wird ein Highlight der Saison", sagte der Hamburger Rückraumspieler Leif Tissier. "Flensburg gehört zu den Top-Teams in Europa."