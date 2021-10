Hamburg

HTHC weiter Spitze: Zwei Spielabsagen wegen Corona

10.10.2021, 10:52 Uhr | dpa

Die Hockey-Herren des Harvestehuder THC haben trotz der 3:4 (2:3)-Niederlage bei Verfolger Uhlenhorst Mülheim am Samstag Platz eins in der B-Staffel behauptet. Allerdings weist das Team von Trainer Christoph Bechmann eine Partie mehr auf. Ein Befreiungsschlag gelang dem Uhlenhorster HC, der den Nürnberger HTC 3:0 (1:0) besiegte und damit im neunten Spiel seinen zweiten Erfolg holte. Der Club an der Alster dagegen festigte seinen Mittelfeldplatz in der A-Staffel mit einem 6:0 (3:0) beim Düsseldorfer HC.

Die Partie des Hamburger Polo Clubs gegen den Berliner HC war wegen eines Corona-Falles bei den Gastgebern hingegen abgesagt worden. Das galt auch für das Spiel der Damen des Clubs an der Alster gegen den Mannheimer HC, weil eine Hamburger Spielerin positiv getestet worden war. Die Spieler und Spielerinnen beider Clubs sind nach Auskunft der Trainer Matthias Witthaus und Jens George alle geimpft. Bei allen Erstkontakten in den Teams sind die Tests bislang negativ ausgefallen, teilten beide Vereine mit.