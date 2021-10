Hamburg

Mann verliert Smartphone und entgeht dank Kollegenhilfe Haft

10.10.2021, 15:43 Uhr | dpa

Die Hilfe eines Arbeitskollegen hat einen 38-Jährigen am Sonntag in Hamburg vor einem Haftantritt bewahrt. Der Mann war am Sonntag im Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof erschienen, um sein dort als Fundsache abgegebenes Smartphone abzuholen, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten jedoch fest, dass gegen ihn Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Nur die Zahlung von 1250 Euro hätte den Mann vor Antritt einer 50-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe bewahrt. Das Geld hatte er jedoch nicht selbst. Erst ein Anruf bei einem Arbeitskollegen half ihm. Der Kollege brachte das Geld und bewahrte den Mann vor einem Haftantritt.