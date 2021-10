Hamburg

Corona-Schnelltests nicht mehr kostenlos und überall

11.10.2021, 00:46 Uhr | dpa

Mit Ablauf der Finanzierung der kostenlosen Bürgertests durch den Bund müssen Corona-Schnelltests ab heute auch in Hamburg von den Getesteten selbst bezahlt werden. Außerdem werden im Sinne der Corona-Eindämmungsverordnung in der Hansestadt nur noch Tests von medizinischen Anbietern akzeptiert, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Wer sich beispielsweise für einen Kino-, Restaurant- oder Konzertbesuch nach dem sogenannten 3G-Modell - also für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete - testen lassen will, muss zum Arzt, in eine Apotheke oder zu einem medizinischen Labor. Den Preis für einen Test legen die Anbieter fest. Vorgaben seitens der Behörde gibt es nicht.