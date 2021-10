Hamburg

Pinke Wahrzeichen für mehr Gleichberechtigung

12.10.2021, 05:39 Uhr | dpa

Pink leuchtet am Ostseestrand in Sellin (Mecklenburg-Vorpommern) die Seebrücke. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Mehrere Hamburger Sehenswürdigkeiten wie das Planetarium sind am Montagabend in pinkfarbenes Licht getaucht worden. Mit der Beleuchtungsaktion hat sich die Kinderrechtsorganisation Plan International erneut für mehr Gleichberechtigung von Mädchen in der ganzen Welt stark gemacht.

Die Aktionen der Hamburger Organisation zum Welt-Mädchentag sollte es in rund 40 deutschen Städten gegeben. So sollten auch das Lübecker Holstentor, die Seebrücke Sellin auf Rügen, das Universum in Bremen, das Riesenrad am Ostbahnhof in München und das Schokoladenmuseum in Köln in kräftigem Magenta angestrahlt werden. Zum Teil waren die Gebäude bereits am Sonntag illuminiert worden, beispielsweise der Berliner Funkturm. Der von Plan International initiierte Aktionstag wurde erstmals 2012 begangen.