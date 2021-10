Hamburg

Ältere Frau fährt mit Wucht in Wohnhaus in Hamburg

13.10.2021, 12:22 Uhr | dpa

Eine Seniorin ist mit ihrem Auto in Hamburg-Lurup am Mittwochvormittag mit sehr viel Wucht in ein Wohnhaus gefahren und erst im Wohnzimmer zum Stehen gekommen. Die über 80 Jahre alte Frau ist dabei verletzt worden und kam in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher in Hamburg sagte. Vor dem Unfall soll sie Augenzeugen zufolge auch das Lieferfahrzeug eines Paketdienstleisters beschädigt haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls seien zudem mehrere Bewohner in dem Haus gewesen, die jedoch unverletzt blieben. Ein Statiker soll nun prüfen, ob das Haus einsturzgefährdet oder noch bewohnbar ist. Warum die 1936 geborene Frau in das Haus gefahren war, war zunächst unklar. Das Haus steht genau gegenüber von einer T-Kreuzung.