Hamburg weitet 2G-Regel aus

Einkaufen und Friseur ohne Maske möglich

19.10.2021, 18:36 Uhr | dpa

Hamburg macht Einkaufen und Friseurbesuche ohne Maske möglich. Dabei müssen Kunden Geimpft oder Genesen sein – doch nicht alle Läden dürfen die neue Regelung anwenden.

Hamburg weitet die 2G-Regelung auf Friseure, andere körpernahe Dienstleistungen und Teile des Einzelhandels aus. Corona-Geimpfte und Genesene können teilnehmende Einrichtungen dann von Samstag an ohne Maske nutzen, Ungeimpfte haben dann keinen Zutritt, wie Vize-Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag sagte.

So könnten die Betreiber selbst entscheiden, ob sie künftig nach 2G ohne Maske oder weiter auch ungeimpfte Kunden, dann aber mit Maske, bedienen wollen. Ausgenommen von der Wahlmöglichkeit sind Läden für den täglichen Bedarf wie der Lebensmitteleinzelhandel, Drogerien und Apotheken. Dort sollen auch künftig Ungeimpfte einkaufen können.

Hamburg: Neue Corona-Verordnung gilt ab dem Wochenende

Die neue Corona-Verordnung tritt am Samstag in Kraft. Eine Aufhebung aller Corona-Einschränkungen wird es den Angaben zufolge aber nicht geben. So soll das stadtweite Außer-Haus-Alkoholverkaufsverbot ab 22.00 Uhr auch weiter gelten. Weihnachtsmarktbetreiber sollen entscheiden können, ob sie ihre Märkte nach 2G- oder 3G-Regel betreiben wollen. Bei größeren Weihnachtsmärkten, die nicht insgesamt umzäunt werden, können laut NDR auch Bereiche abgetrennt werden, in denen dann nach Wahl 2G oder 3G angeboten werden darf.

Auf dem Winterdom, der vom 5. November bis 5. Dezember auf dem Heiligengeistfeld stattfindet, soll es ebenfalls unter 2G-Bedingungen möglich sein, sich ohne Maske bewegen und Alkohol trinken zu können. Das teilte laut NDR Wirtschaftssenator Michael Westhagemann mit. Der 2G-Nachweis werde an den drei Eingängen St. Pauli, Feldstraße und Messehallen überprüft.

Die Ausnahmeregelung für Minderjährige bleibt erhalten: So entfällt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die Nachweispflicht bei 2G-Bedingungen.