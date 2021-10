Schlimmer Unfall bei Hamburg

Frontalcrash mit Rettungswagen: vier Schwerverletze

20.10.2021, 12:20 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch sind nahe Hamburg ein Rettungswagen und ein BMW frontal zusammengestoßen. Dabei kam es zu mehreren Schwerverletzten. Der Rettungsdienst rückte mit einem Großaufgebot an.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen um 2.00 Uhr an der Kreuzung zwischen Ostring und An der Eilhorst. Laut einer Meldung der Polizeidirektion Ratzeburg wollte der Rettungswagen mit aktiviertem Blaulicht nach links Richtung Hoisdorf abbiegen. Auf der Kreuzung kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW – die genauen Gründe hierfür sind noch ungeklärt.

In dem BMW saßen drei junge Männer zwischen 17 und 19 Jahren. Sie alle wurden schwer verletzt. Ein Mitfahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Auch ein der Fahrer des Rettungswagens zog sich schwere Verletzungen zu. Sein Beifahrer kam glimpflicher davon und wurde nur leicht verletzt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen um den Unfallhergang und die Ursache festzustellen.

Um die Untersuchungen nicht zu stören blieb der Ostring bis heute Morgen um 7.30 Uhr gesperrt. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von 115.000 Euro