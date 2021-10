Bus und Bahn in Hamburg

HVV erhöht Ticket-Preise: was man jetzt wissen muss

21.10.2021, 17:57 Uhr

Fahrzeuge der Hamburger Hochbahn (Archivbild): Das Fahren in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Hamburg wird teurer. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Der öffentliche Nahverkehr wird ab Januar 2022 in Hamburg teurer – doch es gibt noch mehr Veränderungen, auf die sich die Hamburgerinnen und Hamburger einstellen müssen.

Für Bus und Bahn muss man in Hamburg zukünftig tiefer in die Tasche greifen: Der HVV möchte zum zweiten Mal in zwei Jahren die Preise erhöhen. Vor zwölf Monaten hob das Unternehmen die Ticketkosten bereits einmal um 1,4% an. Zum 1. Januar 2022 steigen die Fahrpreise in Hamburg erneut im Schnitt um 1,3%. Welche Tickets das betrifft, welche Begründung der Hamburger Verkehrsbund dafür gibt und welche weiteren Neuerungen es bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in Hamburg gibt, hat t-online zusammengefasst:

Wie teuer wird mein HVV-Ticket?

Leider sind es besonders beliebte Tickets, deren Preise überdurchschnittlich stark ansteigen. Das AB-Ticket für den Großbereich Hamburg kostet ab Januar 3,50 Euro statt 3,40. Der Preis für 9-Uhr-Tagestickets klettert von 6,70 Euro auf 6,90 Euro. Kurzstrecken bleiben aber konstant bei 1,80 Euro pro Fahrschein und auch das Schülerticket wird nicht teurer. Außerdem bleibt der Rabatt von 7-Prozent auf Tickets, die man online kauft, bestehen. Damit kosten AB-Tickets sogar noch weniger als im Vergleichsjahr 2018 – nur 3,26 Euro rechnet des Hamburger Abendblatt vor.

Warum werden die HVV-Tickets teurer?

Ein Sprecher des HVV nennt vor allem die derzeit steigenden Energiepreise als Grund für die höheren Preise. Die Preise für Strom und Diesel seien stark gestiegen und nun wird ein Teil davon an die Fahrgäste weitergegeben. Auch wolle man dadurch stärkere Preisanstiege in der Zukunft verhindern. Verglichen mit der Inflationsrate von 4 Prozent sind um 1,3 Prozent teurere Tickets noch moderat, so der Sprecher. Die Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt begründet einen Teil der Erhöhung zudem mit der Verbesserung des Angebots des HVV.

Welche Veränderungen gibt es im Angebot der HVV?

Am Mittwoch hatte die HVV ihr neues Homeoffice-Ticket vorgestellt. Dieses besteht aus einem Zehnerpack Ganztageskarten für insgesamt 59 Euro. Diese müssen innerhalb von 30 Tagen aufgebraucht werden und können nur über die App gekauft werden, nicht am Automaten. Auch die neugestaltete App ist Teil des verbesserten Angebots der HVV. Außerdem werden die derzeit noch zusätzlich kostenden Schnellbusse durch neue Metro- und Expressbuslinien ersetzt, welche ohne Zuschlag genutzt werden können.