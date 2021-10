Spaziergang im Sturm

Familie von Sandbank in Nordsee gerettet

22.10.2021, 10:09 Uhr

DLRG-Einsatz an der Küste: Eine Familie musste aus der Nordsee gerettet werden. Sie wurde bei einem Spaziergang auf einer Sandbank von Wassermassen eingeschlossen.

Trotz Sturmwarnung hat sich eine Familie mit zwei Kindern und ihrem Hund in St. Peter-Ording zu einem Spaziergang am Wasser aufgemacht. Doch der Sturm trieb die Nordsee stark in Richtung Küste, sodass die Familie am Donnerstagmittag laut "Bild"-Bericht auf einer vorgelagerten Sandbank vom steigenden Wasser eingeschlossen wurde.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) konnte die Spaziergänger mithilfe eines Motorrettungsbootes erreichen und sicher zurück an Land bringen.

