Flughafen Hamburg

Mann will Marihuana in Batterien schmuggeln

22.10.2021, 16:25 Uhr | dpa

Bei einer Urlaubsreise will ein Mann wohl nicht auf Marihuana verzichten und wähnt sich mit einem besonderen Versteck in Sicherheit – und wird erwischt.

Ein 51-Jähriger ist am Flughafen in Hamburg mit verstecktem Marihuana aufgeflogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann auf dem Weg auf die spanische Kanareninsel Lanzarote und unterzog sich dafür den Kontrollen am Flughafen.

In seinem Handgepäck seien dem Personal vier verdächtige Batterien aufgefallen, die mit einem Schraubverschluss geöffnet werden konnten und in denen sich das Rauschmittel befand. Die Batterien mit 2,4 Gramm Marihuana seien am Dienstag sichergestellt worden.



Der Reisende müsse sich nun wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten und erhielt eine Strafanzeige. In den Urlaub habe er dennoch fliegen können.