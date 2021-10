Hamburg

St. Pauli will seine Durststrecke im DFB-Pokal beenden

27.10.2021, 00:58 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will heute (18.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg bei Dynamo Dresden erstmals seit 15 Jahren wieder in das Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Zuletzt gelang dies den Hamburgern in der Spielzeit 2005/06, als sie sogar bis in das Halbfinale gelangten und erst am FC Bayern München scheiterten.

St.-Pauli-Trainer Timo Schultz sieht in dem Spiel daher eine fast schon historische Chance. Der Zweitliga-Spitzenreiter aus Hamburg gewann erst am 3. Oktober mit 3:0 gegen Dresden. Die letzten fünf Ligaspiele wurden alle gewonnen. Dynamo Dresden hingegen blickt auf drei Niederlagen in Serie zurück.