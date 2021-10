Hamburg

Preis für Engagement in dritter Runde: Nominierte gesucht

28.10.2021, 11:23 Uhr | dpa

Die Metropolregion Hamburg sucht zum dritten Mal Menschen, die sich besonders für das Wohl ihrer Region engagiert haben. Die Nominierungsphase für die "Metropolitaner Awards" ist eröffnet, wie die Verantwortlichen am Donnerstag mitteilten. Bis zum 10. Dezember können auf einer Webseite Vorschläge eingereicht werden. Die Preise in den Kategorien "Menschen aus der Region", "Vereine und Stiftungen" und "Unternehmen" sollen im April 2022 in der Hamburger Elbphilharmonie überreicht werden.

Initiiert wird die Auszeichnung demnach vom Unternehmensbeirat der Metropolregion. Die Schirmherrschaft haben die Regierungschefs der vier norddeutschen Bundesländer übernommen.

Die Metropolregion Hamburg ist eine von elf Metropolregionen in Deutschland. Neben der Hansestadt Hamburg umfasst sie Teile von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. In dem Gebiet leben fast 5,4 Millionen Menschen.