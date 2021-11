Tätersuche mit Zeugenaufruf

Junger Mann wird mit Messer attackiert – 100 Gaffer schauen zu

01.11.2021, 10:21 Uhr | t-online

Einsatzkräfte stehen am Tatort in Hamburg: Dort soll ein junger Mann niedergestochen worden sein. (Quelle: BlaulichtNews)

In Hamburg ist es am Wochenende zu einem brutalen Messerangriff auf einen jungen Mann gekommen. Obwohl bis zu 100 Personen am Tatort waren, sollen nur zwei eingegriffen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Polizeieinsatz in der Nacht: Auf dem Hamburger Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen ist es am späten Samstagabend zu einem brutalen Messerangriff auf einen 25-Jährigen gekommen. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, soll der junge Mann gegen 22.25 Uhr durch mehrere Stiche in die Brust und in den Bauch verletzt worden sein.

Bei dem Vorfall, dessen Hintergründe noch unklar sind, sollen sich bis zu 100 Personen auf dem Platz aufgehalten haben. Es sei jedoch niemand eingeschritten, selbst als der junge Mann blutend am Boden gelegen haben soll. Schließlich wären zwei junge Männer dem Verletzten zur Hilfe geeilt und hätten seine Wunden mit einer Jacke zugedrückt.

Hamburg: Opfer muss notoperiert werden

Die genauen Hintergründe zu der Tat sind noch unklar, die Mordkommission ermittelt. Der junge Mann musste laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden.

Der Täter konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung bisher nicht gefasst werden. Er wird als etwa 25 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und mit südländischer Erscheinung beschrieben. Er habe kurzes schwarzes Haar und auffällig dicke Augenbrauen. Zum Tatzeitpunkt habe er eine helle oder hellblaue Jeans, einen grauen Pullover mit blauen Streifen an den Ärmeln und weiße Turnschuhe getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder direkt an einer Polizeidienststelle zu melden.