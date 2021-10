Hamburg

Medizinischer Notfall: Liga-Spiel der Handballer abgebrochen

31.10.2021, 17:31 Uhr | dpa

Das Bundesliga-Spiel zwischen den Handballern des HSV Hamburg und der MT Melsungen ist am Sonntag wenige Minuten vor der Halbzeit abgebrochen worden. Beim Stand von 11:8 für die Gäste aus Nordhessen hatte es einen medizinischen Notfall im Publikum in der Hamburger Sporthalle gegeben. Wie der TV-Sender Sky berichtete, soll der Zustand der Person stabil sein. HSV-Kapitän Lukas Ossenkopp sagte bei Sky, dass sich der Vorfall in dem Zuschauer-Block ereignet habe, in dem die Angehörigen der HSV-Spieler sitzen. "Wir sind sehr, sehr froh, dass das Spiel abgebrochen wurde. Niemand hätte sich noch über Tore und Paraden freuen können."

Zunächst blieben beide Teams auf dem Feld. Dann wurden die Mannschaften vorzeitig in die Kabinen geschickt. Zunächst sollte die Partie fortgesetzt werden, doch dann fiel die Entscheidung für den Abbruch. Wann das Spiel wiederholt wird, steht derzeit noch nicht fest. Erst am 16. Oktober war die Partie zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar wegen zwei Notfällen im Publikum abgebrochen worden.