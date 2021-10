Hamburg

Hamburger Museen lockten mit freiem Eintritt

31.10.2021, 17:31 Uhr | dpa

Mehr als 30 Museen haben am Sonntag mit freiem Eintritt zahlreiche Kunstinteressierte angelockt. Die Resonanz war gut - vor der Hamburger Kunsthalle bildete sich eine Warteschlange. Die Aktion "#seeforfree" findet seit einem Beschluss der Bürgerschaft im Jahr 2018 am Reformationstag statt. Im vergangenen Jahr war sie coronabedingt ausgefallen. Viele der 31 beteiligten Häuser hatten sich am Sonntag für die 2G-Option entschieden, wie aus einer Mitteilung der Veranstalter hervorgeht. Das heißt, nur Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 18 Jahren erhielten dort Zutritt. Die Teilnehmer an "#seeforfree" reichten den Angaben zufolge vom Altonaer Museum bis zur Stiftung Hamburg Maritim mit den Museumsschiffen "Schaarhörn", "Bleichen" "Fairplay VIII" und der Historischen Hafenbahn.