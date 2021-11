Flug von Istanbul nach Hamburg

Leiche in A320 entdeckt – infiziert mit Corona

01.11.2021, 17:33 Uhr | t-online, pb, LKA

In einem Flieger aus der Türkei nach Hamburg wurde ein toter Mann entdeckt. Der Verstorbene war offenbar mit Corona infiziert.

Im Airbus 320 von Istanbul nach Hamburg soll im Passagierraum eine coronainfizierte Leiche transportiert worden sein. Das berichten "Hamburger Abendblatt" und AFP. Die Maschine landete am 25. Oktober zur Mittagszeit in der Hansestadt.

Der 51-jährige Mann soll drei Stunden zuvor das Flugzeug betreten haben, er starb wohl während des Flugs nach Deutschland. Der Fall beschäftigt nun Polizei und Gesundheitsamt. Eine Sprecherin des Gesundheitsamts Hamburg bestätigte t-online: "Es ist zutreffend, dass in der vergangenen Woche ein Passagier während eines Fluges verstarb und bei Ankunft in Hamburg verstorben war."



Jedoch wollte sich das Gesundheitsamt nicht zu einer möglichen Corona-Erkrankung des Verstorbenen äußern – "aus Gründen des Sozialdatenschutzes".

Hamburg: Coronainfizierter Mann eines "natürlichen Todes" gestorben

Wie die Polizei laut Nachrichtenagentur AFP am Montag mitteilte, sei von einer natürlichen Todesursache auszugehen. Die Hamburger Polizei leitete nach eigenen Angaben ein Todesermittlungsverfahren ein, um ein etwaiges Verbrechen auszuschließen. Es gebe jedoch keine Hinweise auf Fremdverschulden, es sei von einem natürlichen Tod auszugehen.

Nach Angaben der Beamten wurde bei dem Verstorbenen im Lauf der Untersuchungen eine Corona-Infektion nachgewiesen. Aus diesem Grund sei auch die Gesundheitsbehörde informiert worden.

Hamburg: Wie konnte der Mann mit Corona ins Flugzeug kommen?

Nach Informationen des "Abendblattes" habe der gebürtige Russe an mehreren schweren Vorerkrankungen gelitten. Zuletzt soll er in Schleswig-Holstein gelebt haben.

Sollte sich der Verdacht der Corona-Infektion bestätigen, muss geklärt werden, wie der Mann das Flugzeug überhaupt betreten konnte. Denn für Flugreisen gelte aktuell die 3G-Regel: Passagiere müssen einen Nachweis über eine vollständige Impfung, Genesung oder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen, so der Bericht.

So muss bei Corona-Fällen im Flugzeug gehandelt werden

Gibt es doch einen Corona-Fall an Bord eines Flugzeuges, muss nach Anleitung des Robert Koch-Instituts die betroffene Fluglinie informiert und eine Kontaktnachverfolgung eingeleitet werden. Diese müsse die Personen einschließen, die in der Maschine in derselben Reihe sowie zwei Reihen vor und hinter dem Infizierten gesessen haben. Auch der Kontakt mit den Crewmitgliedern müsse geprüft werden.

Die Fluglinie sei verpflichtet, die Kontaktdaten inklusive Ausweis- und Passnummer innerhalb von 24 Stunden zu übermitteln. Die möglicherweise betroffenen Fluggäste seien dann angewiesen, sich beim für sie zuständigen Gesundheitsamt zu melden.